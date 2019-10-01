Янукович не поедет на суд в Киев из-за риска для жизни

Экс-президент Украины Виктор Янукович не сможет приехать в суд Киева, где рассматривается апелляция на его приговор по делу о госизмене, поскольку опасается за свою жизнь. Об этом агентству ТАСС в понедельник, 30 сентября, сообщил его адвокат Виталий Сердюк.

«Сейчас представители бывшей власти находятся пока на свободе. Никто из них не взят под стражу, не предан суду», — цитирует агентство Сердюка.

По его мнению, Янукович является для представителей прошлой администрации нежелательным свидетелем, а их возможности по-прежнему огромны.

Янукович был отстранен от власти в 2014 году. Опасаясь за свою жизнь, он покинул Украину. Пришедшие к власти в результате событий на майдане обвинили его в создании преступной организации, злоупотреблении полномочиями и госизмене. Сам политик свою вину категорически не признает.

В конце января Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Адвокаты бывшего президента подали апелляционные жалобы на приговор.

24 сентября апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Януковичу по делу о госизмене. Эта инстанция отказала защите экс-президента Украины в удовлетворении ходатайства об участии политика в заседаниях в режиме видеоконференции.