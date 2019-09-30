Саудовская Аравия полностью восстановила уровень нефтедобычи

Саудовская Аравия полностью восстановила нефтедобычу после атаки на свои нефтяные объекты. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо.

По его словам, королевство следует утвержденному 30 сентября плану. «И согласно той информации, которая имеется у нас, они добились полного восстановления нефтедобычи», — ответил Баркиндо на вопрос журналистов на полях XVI ежегодного заседания клуба «Валдай» в Сочи.

«Думаю, их стоит поздравить по случаю потрясающего восстановления нефтедобычи», — цитирует главу ОПЕК «РИА Новости».

14 сентября стало известно, что на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары. Атаке подверглись принадлежащие государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятия в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда.

Позже стало известно, что ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла».

После атаки Саудовская Аравия сократила производство нефти более чем вдвое — на 5,7 млн баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 млн.