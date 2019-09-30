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Саудовская Аравия полностью восстановила уровень нефтедобычи

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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
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Саудовская Аравия полностью восстановила нефтедобычу после атаки на свои нефтяные объекты. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо.

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По его словам, королевство следует утвержденному 30 сентября плану. «И согласно той информации, которая имеется у нас, они добились полного восстановления нефтедобычи», — ответил Баркиндо на вопрос журналистов на полях XVI ежегодного заседания клуба «Валдай» в Сочи.

«Думаю, их стоит поздравить по случаю потрясающего восстановления нефтедобычи», — цитирует главу ОПЕК «РИА Новости».

14 сентября стало известно, что на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары. Атаке подверглись принадлежащие государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятия в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда.

Позже стало известно, что ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла».

После атаки Саудовская Аравия сократила производство нефти более чем вдвое — на 5,7 млн баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 млн.

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