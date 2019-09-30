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Бочкарева назвала подделкой видео ее задержания с кокаином

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Звезда телесериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева заявила, что видео ее задержания с наркотиками — это подделка.

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«Я посмотрела это видео и могу сказать, что оно смонтировано, тем более что время суток вечернее, и очень плохого качества. Потому что именно сумерки позволили людям что-то там намудрить», — утверждает артистка в интервью телеканалу «360».

По словам Бочкаревой, она собирается звонить в МВД, чтобы разъяснить ситуацию.

28 сентября телеканал РЕН ТВ сообщил о задержании Бочкаревой с 0,69 г кокаина. Сотрудники автоинспекции остановили машину, за рулем которой была похожая на актрису женщина. При общении с правоохранителями, которое было запечатлено на видео, она заметно нервничала.

Позже пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что в столице была задержана женщина на автомобиле Cadillac. У нее был найден пакет с порошкообразным веществом, которое оказалось кокаином. Полиция сообщала, что против подозреваемой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков».

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