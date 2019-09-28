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СМИ сообщили о попытке продажи фотографий Заворотнюк

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Фото: ТАСС/Пресс-служба фестиваля "Черешневый лес"
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Бывшая сотрудница больницы, куда была доставлена актриса Анастасия Заворотнюк, предложила журналистам купить сделанные ею фотографии и видеозаписи артистки. Об этом сообщило издание «Дни.ру».

Имя женщины неизвестно, однако она заявила, что у нее есть 17 фотографий, а также три видео, одно из которых длится около одной минуты. Все они были сделаны в период с 15 по 25 сентября.

13 сентября сообщалось, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга. По данным источников, актриса и ее супруг Петр Чернышев узнали о болезни около года назад после рождения их дочери Милы. Затем Заворотнюк уехала на лечение в Европу, но вернулась в Москву, где ее ввели в медикаментозную кому.

Представитель актрисы Стас Христов тогда опроверг эти данные, заявив, что со здоровьем у Заворотнюк всё в порядке.

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