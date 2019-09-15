Медикаментозный сон Заворотнюк перешел в глубокую кому

Медикаментозный сон актрисы Анастасии Заворотнюк перешел в глубокую кому. Теперь состояние артистки не обусловлено лекарствами, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что вопрос о проведении операции пока не решен — сейчас хирургическое вмешательство врачи считают опасным. Состояние актрисы оценивается как крайне тяжелое.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга. По данным источников, актриса и ее супруг Петр Чернышев узнали о болезни около года назад после рождения их дочери Милы. После этого Заворотнюк уехала в Европу на лечение, однако более двух недель назад вернулась в Москву.

В тот же день РЕН ТВ сообщил, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Отмечалось, что медики пошли на этот шаг из-за крайне тяжелого состояния артистки. По данным телеканала, врачи прорабатывают стратегию дальнейших действий.