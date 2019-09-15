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СМИ обнародовали подробности болезни и лечения Заворотнюк

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Врачи одной из столичных клиник диагностировали опухоль головного мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк около полугода назад. Об этом сообщила газета «МК».

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Основные симптомы — головные боли и рвота по утрам — начались у артистки довольно давно, но она списывала их на отравление, стрессы или плотный график, поэтому к врачам обратилась с опозданием.

Онкологи обнаружили у Заворотнюк самую распространенную опухоль головного мозга — глиому. Актрисе провели химиолучевую терапию, однако лечение желаемых результатов не принесло, и она обратилась к зарубежным медикам.

Методы лечения заграничных клиник тоже не помогли, поэтому Заворотнюк вернулась в Россию. Она обращалась в онкоцентр имени Блохина и НИИ нейрохирургии Бурденко. Врачи сообщали, что операция возможна только для облегчения заболевания, но речи о выздоровлении не идет. Между тем, опухоль прогрессировала, обезболивающие перестали помогать артистке.

Около недели назад Заворотнюк решила обратиться в частную клинику на юге Москвы. Врачи отметили у нее нарушение походки, что говорит об увеличении опухоли, а также отеки и увеличение веса из-за приема гормональных препаратов. Сейчас артистка находится в медикаментозной коме, ее окружают родные и близкие.

Ранее 14 сентября сообщалось, что Заворотнюк частично парализовало на фоне болезни.

13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга. По данным источников, актриса и ее супруг Петр Чернышев узнали о болезни около года назад после рождения их дочери Милы. После этого Заворотнюк уехала в Европу на лечение, однако более двух недель назад вернулась в Москву.

В тот же день РЕН ТВ сообщил, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Отмечалось, что медики пошли на этот шаг из-за крайне тяжелого состояния артистки. По данным телеканала, врачи прорабатывают стратегию дальнейших действий.

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