Нейрохирург оценил возможность отключения Заворотнюк от интенсивной терапии

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского нейрохирург Вячеслав Рак заявил, что врачи не могли отключить звезду «Моей прекрасной няни» Анастасию Заворотнюк от интенсивной терапии. Об этом он рассказал в беседе с «Комсомольской правдой».

«Говорить, что врачи кого-то отключили от интенсивной терапии, в корне неверно. По нашему законодательству медики просто не имеют права этого делать, за пациента борются до конца», — отметил Рак.

Ранее 14 сентября сообщалось, что Заворотнюк частично парализовало на фоне последней стадии рака головного мозга.

Днем ранее СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга. По данным источников, актриса и ее супруг Петр Чернышев узнали о болезни около года назад после рождения их дочери Милы. После этого Заворотнюк уехала в Европу на лечение, однако более двух недель назад вернулась в Москву.

В тот же день РЕН ТВ сообщил, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Отмечалось, что медики пошли на этот шаг из-за крайне тяжелого состояния артистки. По данным телеканала, врачи прорабатывают стратегию дальнейших действий.