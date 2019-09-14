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Нейрохирург оценил возможность отключения Заворотнюк от интенсивной терапии

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского нейрохирург Вячеслав Рак заявил, что врачи не могли отключить звезду «Моей прекрасной няни» Анастасию Заворотнюк от интенсивной терапии. Об этом он рассказал в беседе с «Комсомольской правдой».

«Говорить, что врачи кого-то отключили от интенсивной терапии, в корне неверно. По нашему законодательству медики просто не имеют права этого делать, за пациента борются до конца», — отметил Рак.

Ранее 14 сентября сообщалось, что Заворотнюк частично парализовало на фоне последней стадии рака головного мозга.

Днем ранее СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга. По данным источников, актриса и ее супруг Петр Чернышев узнали о болезни около года назад после рождения их дочери Милы. После этого Заворотнюк уехала в Европу на лечение, однако более двух недель назад вернулась в Москву.

В тот же день РЕН ТВ сообщил, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Отмечалось, что медики пошли на этот шаг из-за крайне тяжелого состояния артистки. По данным телеканала, врачи прорабатывают стратегию дальнейших действий.

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