Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу

Мать актрисы Анастасии Заворотнюк и ее супруг Петр Чернышев срочно прибыли в больницу в субботу, 14 сентября. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Отмечается, что родственники артистки, у которой по слухам четвертая стадия рака головного мозга, выглядели очень обеспокоенными. Ранее в тот же день сообщалось, что Заворотнюк частично парализовало на фоне болезни.

13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга. По данным источников, актриса и ее супруг Петр Чернышев узнали о болезни около года назад после рождения их дочери Милы. После этого Заворотнюк уехала в Европу на лечение, однако более двух недель назад вернулась в Москву.

В тот же день РЕН ТВ сообщил, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Отмечалось, что медики пошли на этот шаг из-за крайне тяжелого состояния артистки. По данным телеканала, врачи прорабатывают стратегию дальнейших действий.