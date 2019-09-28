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СМИ сообщили о задержании звезды сериала «Счастливы вместе» с наркотиками

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Фото: Леан-М
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Российскую актрису Наталью Бочкареву, звезду сериала «Счастливы вместе», сыгравшую домохозяйку Дашу Букину, задержали в Москве с наркотиками. Об этом сообщает РЕН ТВ в субботу, 28 сентября.

В сообщении телеканала говорится, что артистку остановил наряд ДПС из-за подозрительного поведения. На вопрос, имеет ли она при себе наркотики, звезда ответила утвердительно. Согласно предварительным данным, актриса заявила сотрудникам дорожно-патрульной службы, что спрятала кокаин в трусах. Женщина самостоятельно достала сверток и вручила его сотрудникам правоохранительных органов. «Вес подозрительного порошка составил 0,69 г», — отмечает телеканал.

После в квартире у Бочкаревой был проведен обыск, но ничего запрещенного там не нашли.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков». Актриса отпущена под подписку о невыезде.

Ранее, в начале сентября, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверить на наркотики певца Диму Билана, который, по мнению присутствующих, странно вел себя во время выступления на Дне города в Самаре 8 сентября. Позже исполнитель признался, что выступил пьяным, и пообещал дать в этом городе новый концерт.

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