Звезда «Счастливы вместе» прокомментировала информацию о своем задержании

Актриса Наталья Бочкарева, звезда сериала «Счастливы вместе», заявила, что планирует привлечь к ответственности людей, которые распространили информацию о ее задержании в Москве.

«Я нахожусь сейчас дома с детьми, и мы сейчас выясняем, откуда появилась эта новость, для чего это вообще запущено и для чего весь этот скандал и хайп. Мне бы хотелось, чтобы тех людей, которым это было нужно, найти, привлечь к ответственности и публично извиниться», — сказала артистка «Интерфаксу» в субботу, 28 сентября.

По ее словам, у этой истории есть лишь один плюс — об актрисе «в очередной раз узнала страна».

«Это всё неправда. Мы не понимаем, кто это делает и зачем. Наталья сегодня дома с детьми, мы с ней вот только разговаривали. И вчера то же самое было», — заявила «РИА Новости» помощница актрисы.

О задержании Натальи Бочкаевой с наркотиками ранее в субботу сообщил телеканал РЕН ТВ. В сообщении утверждалось, что актрису остановили сотрудники ДПС из-за подозрительного поведения. Отмечалось, что звезда якобы заявила сотрудникам дорожно-патрульной службы, что спрятала кокаин в трусах. Вес подозрительного вещества составил 0,69 г. Также телеканал опубликовал видеозапись задержания.

Позже в ГУ МВД по Москве сообщили о задержании в столице женщины на автомобиле Cadillac. По данным полиции, у нее был обнаружен пакет с порошкообразным веществом весом 0,69 г, который оказался кокаином. Также говорилось о возбуждении против подозреваемой уголовного дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков».