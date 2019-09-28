Появилось видео задержания звезды сериала «Счастливы вместе» с наркотиками

Сотрудники дорожно-патрульной службы в Москве задержали автомобиль Cadillac, в котором находилась женщина-водитель с кокаином. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице в субботу, 28 сентября.

«ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве на ул. Стромынка была остановлена автомашина Кадиллак, под управлением гражданки, 1980 г.р., которая в общении с инспекторами ДПС заметно нервничала», — говорится в сообщении. Водитель отказалась пройти медицинское освидетельствование. В ходе досмотра у дамы был обнаружен пакет с порошкообразным веществом весом 0,69 г. Исследование подтвердило, что это — кокаин.

Отдел дознания ОМВД по району Сокольники возбудил против подозреваемой уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков». Женщине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее, в субботу, РЕН ТВ сообщал, что задержанная женщина - это актриса Наталья Бочкарева, звезда сериала «Счастливы вместе», сыгравшая домохозяйку Дашу Букину. Артистка, якобы, заявила сотрудникам дорожно-патрульной службы, что спрятала кокаин в трусах. Вес подозрительного вещества составил 0,69 г.

Позже РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлено задержание Натальи Бочкаревой.