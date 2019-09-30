Жителям Подмосковья напомнили правила охоты на копытных животных

Охотникам в Московской области в преддверии старта осенне-зимнего сезона охоты на копытных 1 октября напомнили о необходимости соблюдать законодательство при отстреле диких животных. Об этом 30 сентября сообщается на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

В охотничьих угодьях разрешается охота на косулю, лося, пятнистого и благородного оленей, кабана. Разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а также путевки на охоту в закрепленных охотничьих угодьях Подмосковья можно получить непосредственно в охотничьих хозяйствах.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин напомнил охотникам, что документы на охоту должны быть оформлены правильно и вовремя. Так, при себе у человека должны быть членский охотничий билет и другие необходимые документы на право охоты. В частности, это разрешение на ношение огнестрельного охотничьего ружья, путевка, специальное разрешение на охоту на лицензионные виды животных, пишет РИАМО.

Разин добавил, что последний день охоты на копытных животных в Подмосковье приходится на 31 декабря.

26 сентября сообщалось, что лимит на добычу дикого северного оленя увеличили в Якутии. Теперь норма составляет 21,7 тыс. животных.