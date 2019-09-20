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Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

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Фото: TASS/Zuma/Robin Loznak
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Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов. Стоимость охотничьих зверей, таких как лоси, барсуки и туры, повышена в 400 раз — до 267 млрд руб. Об этом сообщило РБК со ссылкой на Минприроды.

Отмечается, что в качестве аналога рыночных цен на охотничьи ресурсы используются официальные таксы для исчисления вреда, причиненного животным.

Возмещение с браконьеров составляет, например, 40 тыс. руб. за рысь, 80 тыс. руб. за лося, 100 тыс. руб. за снежного барана.

В конце августа в Якутии был вынесен приговор мужчинам, которые устроили незаконную охоту на медведя, подстрелив зверя в берлоге. Суд назначил им наказание в виде штрафа на общую сумму 520 тыс. рублей. Кроме того, с подсудимых взыскан ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, на сумму 180 тыс. рублей.

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