Прямой эфир

Трех браконьеров осудили в Якутии за убийство медведя в берлоге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Якутии вынесен приговор в отношении мужчин, которые устроили незаконную охоту на медведя. Браконьеры подстрелили зверя в берлоге.

По данным следствия, у подсудимых не имелось специального разрешения для добычи медведя. В ноябре 2018 года они выследили животное в берлоге и застрелили его. Уголовное дело было возбуждено по факту незаконной охоты с причинением крупного ущерба группой лиц по предварительному сговору. Об этом пишет ИА SakhaNews.

Мужчины полностью признали свою вину. Суд назначил им наказание в виде штрафа на общую сумму 520 тыс. рублей. Кроме того, с подсудимых взыскан ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, на сумму 180 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Петербуржца задержали в Коми за охоту на краснокнижных сапсанов
Открытие сезона охоты в Приангарье перенесли из-за пожаров

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019