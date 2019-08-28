Трех браконьеров осудили в Якутии за убийство медведя в берлоге

В Якутии вынесен приговор в отношении мужчин, которые устроили незаконную охоту на медведя. Браконьеры подстрелили зверя в берлоге.

По данным следствия, у подсудимых не имелось специального разрешения для добычи медведя. В ноябре 2018 года они выследили животное в берлоге и застрелили его. Уголовное дело было возбуждено по факту незаконной охоты с причинением крупного ущерба группой лиц по предварительному сговору. Об этом пишет ИА SakhaNews.

Мужчины полностью признали свою вину. Суд назначил им наказание в виде штрафа на общую сумму 520 тыс. рублей. Кроме того, с подсудимых взыскан ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, на сумму 180 тыс. рублей.