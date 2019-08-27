Петербуржца задержали в Коми за охоту на краснокнижных сапсанов

Житель Санкт-Петербурга в Коми разграбил гнездо сапсанов — особи этого вида птиц внесены в Красную книгу России. Мужчина задержан, сообщили в УМВД на транспорте по Северо-Западному округу 27 августа.

30-летнего петербуржца задержали на железнодорожной станции Печора, у него была обнаружена коробка с двумя птенцами сокола сапсана.

Выяснилось, что в Воркуту он прибыл специально для добычи птиц, которых планировал разводить в городе Зеленодольске Республики Татарстан.

«На протяжении недели птицелов выслеживал хищных сапсанов. В 50 км от города он заметил на скале гнездо с ценными особями и решил присвоить себе несколько птенцов», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

Птиц у петербуржца изъяли и передали в станцию юных натуралистов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных (ч.1 ст. 258.1 УК РФ).

Ранее в августе в Саратовской области задержали двух браконьеров за незаконную добычу краснокнижных сайгаков. У мужчин изъяли охотничьи ружья с патронами и пять туш особо ценных диких животных.