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Браконьеры охотились на краснокнижных сайгаков в Саратовской области

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В Александрово-Гайском районе Саратовской области сотрудники погрануправления ФСБ задержали браконьеров. Двое мужчин в светлое время суток незаконно добывали особо ценных диких животных, занесенных в Красную Книгу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Нарушителей поймали с поличным. Изъято пять туш сайгака, а также охотничьи ружья с патронами. Ранее в Новоузенском районе задержали еще двух граждан, у которых были обнаружены три убитых сайгака. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В конце июля полиция в Удмуртии задержала браконьеров, которые добывали икру стерляди. Любителей подводной рыбалки удалось обнаружить с помощью тепловизора. По данным МВД, двое мужчин ловили рыбу в реке Кама во время нереста.

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