Изъятых у браконьера раков отпустили в реку в Волгоградской области

В Волгоградской области 230 кг живых раков изъяты у жителя Старополтавского района, который планировал продать их в столице региона. Автомобиль ВАЗ-2114 задержали в ходе рейда на трассе Самара–Волгоград в Николаевском районе.

«Полицейские установили, что мужчина добыл раков в реке Еруслан Старополтавского района. На месте незаконного вылова были обнаружены 50 раколовок», — рассказали «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД по области. Изъятых раков отпустили в реку.

В июне сообщалось, что жители Сахалинской области смогут ловить до 5 кг лососевых рыб в сутки бесплатно. Соответствующий приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ. В регионе определено 44 места, где местные жители смогут вылавливать горбушу.