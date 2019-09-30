Детей-инвалидов в Магадане обучат профессии золотодобытчика

Факультет старателей открыли для детей-инвалидов в Магадане. После двухлетнего обучения студенты получат удостоверения золотодобытчиков.

Занятия начнутся с 1 октября. На факультет, программу которого с нуля разработали в областном центре образования № 1, приняли 12 человек в возрасте от 15 до 17 лет. Обучение будет длиться два года, после него выпускники смогут устроиться на работу в артели Магаданской области. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

В образовательном центре уточнили, что образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья до настоящего момента не существовало. Опытные преподаватели разрабатывали программу совместно с геологами.

Для студентов уже провели пробный урок на открытом воздухе, во время которого ребятам рассказали об основах работ и показали, как пользоваться киркой и лотком.