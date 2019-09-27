Магаданский Центр образования получил грант в размере 11,7 млн рублей

В Магадане Центр образования № 1 получил грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в размере 11,7 млн рублей. Об этом заявила зампред регионального правительства Татьяна Савченко, которая посетила учреждение в День дошкольного работника.

Как рассказали ИА MagadanMedia в пресс-службе правительства региона, средства будут направлены на развитие учреждения. Планируется закупить современное реабилитационное оборудование, обучить специалистов технологиям работы с семьей и организовать работу пунктов проката развивающего оборудования.

В дошкольном подразделении Центра образования № 1 обучаются 65 воспитанников. Для них работают кабинеты логопедов, дефектологов, сенсорные комнаты, кабинеты сурдопедагога и тераписта, спортивный и музыкальный залы, медблок.

20 сентября сообщалось, что в Ижевске некоммерческая организация организовала консультации психолога, логопеда и специалиста по работе с одаренными детьми благодаря федеральному гранту. Получить помощь родители и опекуны могут бесплатно.