Красноярский край направит 3,8 млрд рублей на развитие лесного хозяйства

Власти Красноярского края намерены нарастить объемы лесовосстановления в регионе. На развитие лесного хозяйства будет направлено более 3,8 млрд рублей из областного и федерального бюджетов.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» восстановление леса должно увеличиться в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом. Это позволит достичь оптимального соотношения между появлением новых посевов, рубкой и гибелью насаждений. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. В рамках программы потребуется закупка лесопожарной и хозяйственной техники, а также формирование запаса семян.

По программе «Развитие лесного комплекса Красноярского края», которая продлится до 2022 года, в регионе будут реализованы приоритетные инвестиционные проекты. В частности, планируется освоение новых видов продукции, в том числе мебельного щита.