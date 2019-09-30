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Красноярский край направит 3,8 млрд рублей на развитие лесного хозяйства

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Власти Красноярского края намерены нарастить объемы лесовосстановления в регионе. На развитие лесного хозяйства будет направлено более 3,8 млрд рублей из областного и федерального бюджетов.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» восстановление леса должно увеличиться в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом. Это позволит достичь оптимального соотношения между появлением новых посевов, рубкой и гибелью насаждений. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. В рамках программы потребуется закупка лесопожарной и хозяйственной техники, а также формирование запаса семян.

По программе «Развитие лесного комплекса Красноярского края», которая продлится до 2022 года, в регионе будут реализованы приоритетные инвестиционные проекты. В частности, планируется освоение новых видов продукции, в том числе мебельного щита.

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