Прямой эфир

Авиалесоохрана сообщила о конце лесных пожаров в России

0
Фото: РИА Новости/Сергей Строителев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожарные потушили все возгорания в лесах на территории России. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Малой кровью: почему лесам позволяют гореть
Если огонь далеко от населенных пунктов, ответ на вопрос, тушить или не тушить, неочевиден

По состоянию на 0:00 30 сентября на территории России не осталось ни одного действующего пожара. За прошедшие сутки пожарные справились с семью лесными возгораниями на общей площади в 94 га.

Как пишет ТАСС, в тушении были задействованы 100 человек, 24 единицы техники и 13 воздушных судов. Мониторингом ситуации занимались еще два воздушных судна.

Этим летом масштабные лесные пожары охватили большую площадь зеленого массива России. Горело около 3 млн га леса. В нескольких регионах был введен режим ЧС.

5 сентября врио руководителя Рослесхоза Михаил Клинов заявил, что в России масштабные лесные пожары не могли начаться из-за поджогов, устроенных с целью скрыть незаконные вырубки.

Он отметил, что если человек незаконно вырубил лес и его не поймали, то возвращаться и уничтожать следы — только лишний риск быть обвиненным в организованном поджоге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минсельхоз оценил ущерб российских аграриев от ЧС в регионах
Генпрокуратура обвинила Рослесхоз в бездействии в ходе лесных пожаров

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019