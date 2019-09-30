Авиалесоохрана сообщила о конце лесных пожаров в России

Пожарные потушили все возгорания в лесах на территории России. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

По состоянию на 0:00 30 сентября на территории России не осталось ни одного действующего пожара. За прошедшие сутки пожарные справились с семью лесными возгораниями на общей площади в 94 га.

Как пишет ТАСС, в тушении были задействованы 100 человек, 24 единицы техники и 13 воздушных судов. Мониторингом ситуации занимались еще два воздушных судна.

Этим летом масштабные лесные пожары охватили большую площадь зеленого массива России. Горело около 3 млн га леса. В нескольких регионах был введен режим ЧС.

5 сентября врио руководителя Рослесхоза Михаил Клинов заявил, что в России масштабные лесные пожары не могли начаться из-за поджогов, устроенных с целью скрыть незаконные вырубки.

Он отметил, что если человек незаконно вырубил лес и его не поймали, то возвращаться и уничтожать следы — только лишний риск быть обвиненным в организованном поджоге.