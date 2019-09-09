Новая спецтехника поступила в лесничества Орловской области

В Орловской области учреждения лесного профиля получили новую спецтехнику. Церемония вручения ключей состоялась перед зданием областной администрации в Орле 6 сентября в преддверии Дня работников леса.

Область приобрела четыре «УАЗа» высокой проходимости, три «УАЗа Патриот», три трактора «Беларус» и две пожарные автоцистерны на базе ГАЗ-33086. Их распределили между Орловским и Дмитровским лесничествами, «Орловским лесопожарным центром», «Мценсклесом», «Новосильлесом, «Ливнылесом» и инспекторской мобильной группой Управления лесами региона, сообщает InfoOrel.ru.

Спецтехника приобретена в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Стоимость закупки составила 17,8 млн рублей.

До 2024 года на проект «Сохранение лесов» из федерального бюджета направлено 130 млн рублей.