Российские ученые впервые в мире создали электрический «алмаз»

Впервые в мире российским ученым удалось разработать технологию создания качественно новых сверхтвердых материалов. Раньше любые попытки ослабить давление в камере, где изготавливались подобные структуры, приводили к тому, что они распадались.

Теперь же найден способ при давлении в 400 тыс. раз выше атмосферного модифицировать материал, который в итоге сохранит свои свойства и при земных условиях. В отличие от природного алмаза, он способен проводить электрический ток.

Новый материал можно будет использовать для производства элементов микросхем, деталей космических аппаратов, а также в станкостроении и медицине.

Об этом сообщил научный руководитель лаборатории «Моделирование и разработка новых материалов» НИТУ «МИСиС» профессор Игорь Абрикосов.

«Нам впервые удалось повторить то, что раньше делала только природа, создававшая на сверхвысоких давлениях такой уникальный минерал, как алмаз», — сказал он.

По его словам, ученые открыли главу в создании качественно новых материалов, спектр применения которых выйдет за рамки современных концепций использования твердых веществ.

Для эксперимента ученые выбрали рений — довольно дорогой и редкий серебристо-белый металл. В нем крохотный кусочек рения помещали между алмазными наковальнями, подавая азот в камеру с этим устройством.

Наковальни сжимали, а рений нагревали лазером до температур около 1700 градусов. В результате при давлениях от 400 до 900 тыс. земных атмосфер получилась особая структура — пернитрид рения.

Подробнее — в материале «Известий»:

Прочнее стал: ученые создали электрический «алмаз»