Санкции не помешают России стать полноправным членом ЦЕРН

Санкции не помешают России стать полноправным членом Европейской организации ядерных исследований. Об этом рассказала «Известиям» генеральный директор ЦЕРН Фабиола Джанотти.

Она добавила, что экономические ограничения не затрагивают участие российских физиков в новых проектах ЦЕРН. В то же время ученые вносят большой вклад в работу с самого начала сотрудничества, подчеркнула Джанотти.

«Нет, со стороны ЦЕРН никаких санкций нет. Мы сотрудничаем с людьми со всего мира без каких-либо барьеров», — сказала гендиректор организации.

Разработки предполагают проектирование и строительство CLIC и FCC — линейного и кольцевого ускорителей элементарных частиц. Со временем они будут способны заменить самую крупную в мире научную установку — Большой адронный коллайдер.

Джанотти отметила, что преимущество полного членства в том, что страна будет представлена в Совете ЦЕРН с правом голоса. Сегодня Россия — наблюдатель и не может принимать участие в голосовании, ее приглашают только на часть заседаний.

«Членство позволит РФ заключать крупные промышленные контракты с ЦЕРН. Это высокотехнологичные контракты, которые доступны исключительно для государств — членов организации», — добавила Джанотти.

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«Со стороны ЦЕРН санкций против России нет»