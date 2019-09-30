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Санкции не помешают России стать полноправным членом ЦЕРН

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Фото: Global Look Press/Marco Alpozzi
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Санкции не помешают России стать полноправным членом Европейской организации ядерных исследований. Об этом рассказала «Известиям» генеральный директор ЦЕРН Фабиола Джанотти.

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Она добавила, что экономические ограничения не затрагивают участие российских физиков в новых проектах ЦЕРН. В то же время ученые вносят большой вклад в работу с самого начала сотрудничества, подчеркнула Джанотти.

«Нет, со стороны ЦЕРН никаких санкций нет. Мы сотрудничаем с людьми со всего мира без каких-либо барьеров», — сказала гендиректор организации.

Разработки предполагают проектирование и строительство CLIC и FCC — линейного и кольцевого ускорителей элементарных частиц. Со временем они будут способны заменить самую крупную в мире научную установку — Большой адронный коллайдер.

Джанотти отметила, что преимущество полного членства в том, что страна будет представлена в Совете ЦЕРН с правом голоса. Сегодня Россия — наблюдатель и не может принимать участие в голосовании, ее приглашают только на часть заседаний.

«Членство позволит РФ заключать крупные промышленные контракты с ЦЕРН. Это высокотехнологичные контракты, которые доступны исключительно для государств — членов организации», — добавила Джанотти.

Подробнее — в материале «Известий»:

«Со стороны ЦЕРН санкций против России нет»

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