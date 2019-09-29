Бубнов оправдал уволенного из ФК «Спартак» тренера Кононова

Бывший футболист столичного «Спартака» Александр Бубнов заявил, что у руководства не было иного выбора, кроме как отправить главного тренера клуба Олега Кононова в отставку.

«Кононов не тот тренер, который был нужен «Спартаку». Но нельзя забывать: он оказался в трудных условиях, когда достичь лучшего результата было проблематично», — приводит слова Бубнова портал Sportbox.ru.

По его словам, летом команду покинули почти все лидеры, а новые игроки пришли не сразу, поэтому им требуется время на адаптацию.

Отсутствие коллектива и обилие молодых игроков, которые пока «не готовы тащить» за собой», — «коктейль», который не способствует росту, добавил Бубнов.

«Трудно прогнозировать, кто станет его преемником, потому что стратегические решения в клубе принимаются спонтанно и далеко не всегда логично», — резюмировал он.

Эксперты ранее назвали главным претендентом на пост тренера екатеринбургского «Урала» Дмитрия Парфенова. Его назначение оценено коэффициентом 1,95 (45%).

Следом идут наставник «Уфы» Вадим Евсеев (3,00, 25%) и рулевой «Оренбурга» Владимир Федотов (4,00, 20%). Возвращение в клуб итальянского специалиста Массимо Карреры оценено коэффициентом 8,00 (10%).

Кононов подал заявление об отставке в воскресенье, 29 сентября, после поражения в Москве от «Оренбурга». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Поражение стало для «Спартака» четвертым подряд в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Также красно-белые не смогли выйти в групповой этап Лиги Европы, проиграв в квалификации португальской «Браге».

К следующей встрече «Спартак» будет готовиться под руководством Сергея Кузнецова. Ближайший матч у московского клуба пройдет с «Краснодаром» в рамках 12-го тура РПЛ в воскресенье, 6 октября.