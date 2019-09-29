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В Сети оценили фото сына Арнольда Шварценеггера в шинели

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Фото: Instagram/schwarzenegger
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Американский актер и политик, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер опубликовал в своем профиле в Instagram фото со своим сыном Кристофером по случаю его 22-летия. Пост был опубликован в аккаунте Шварценеггера-старшего в пятницу, 27 сентября.

«С днем рождения, Кристофер, ты просто сокровище! Я любил каждую минуту, наблюдая, как ты взрослеешь, я горжусь тобой каждый день, и мне не терпится увидеть, кем ты станешь. Я люблю тебя!» — говорится в подписи к трем кадрам, на которых запечатлен Шварценеггер с сыном.

Внимание российских пользователей привлекла первая фотография. На ней Кристофер Шварценеггер позирует в шинели сотрудника МВД России и в шапке-ушанке.

Такой наряд напомнил пользователям фильм «Красная жара» 1988 года. В нем Арнольд Шварценеггер сыграл сотрудника советской милиции Ивана Данко, приехавшего в США для борьбы с грузинским наркобароном.

В комментариях к записи сразу появились такие цитаты Данко, как «какие ваши доказательства», huligani, «кокаинум».

Примечательно, что по сюжету герой Шварценеггера имел звание капитана, а шеврон на шинели Шварценеггера-младшего относится к званию полковника. Вероятнее всего, шинель полковника с фото актеру подарил челябинский атлет Михаил Кокляев в 2013 году.

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