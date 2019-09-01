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Режиссер «Терминатора» рассказал о развитии франшизы

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Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
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Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что планирует переработать в трилогию шестую часть франшизы «Терминатор» в случае кассового успеха нового фильма «Терминатор: Темные судьбы». Об этом автор второй части культовой серии фильмов рассказал в интервью изданию Deadline.

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«Мы потратили несколько недель на проработку сюжета, с тем чтобы лучше представлять себе, какого рода историю мы хотим рассказать, дабы не разочаровать (исполнительницу роли Сары Коннор — ред.) Линду [Хэмилтон]», — отметил режиссер.

В его видении для наилучшего рассказа истории персонажа Хэмилтон необходима серия из трех фильмов. Он подчеркнул, что подобный замысел может быть осуществлен, если фильм «Терминатор: Темные судьбы» удачно выйдет в прокате.

Ранее 30 августа вышел новый трейлер киноленты «Терминатор: Темные судьбы».

Фильм «Терминатор: Темные судьбы» заявлен как продолжение картины «Терминатор 2: Судный день» 1991 года. Режиссером картины выступил Том Миллер, продюсером — Дэвид Кэмерон, работавший над режиссурой и сценарием первых двух частей франшизы.

Роли в нем сыграли Арнольд Шварцнеггер, Линда Хэмилтон, участвовавшие в предыдущих частях франшизы, а также Маккензи Дэвис, Наталья Рейес и Гэбриел Луна.

В российский прокат лента выйдет 31 октября.

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