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Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

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Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
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Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы». Ролик доступен на YouTube-канале студии.

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Главные роли в фильме исполнили Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Маккензи Дэвис, Наталья Рейс, Диего Бонета и Гэбриэл Луна. В новом трейлере создатели картины решили уделить больше внимания героине Дэвис и ее миссии — изменить судьбу человечества. Вместе с Сарой Коннор и Т-800 они спасают героиню Натальи Рейс. В конце видео героиня Хэмилтон даже произносит знаменитую фразу «I’ll be back», изначально принадлежавшую Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера.

Как отмечает телеканал «360», фильм «Терминатор: Темные судьбы» заявлен как продолжение картины «Терминатор 2: Судный день» 1991 года. Режиссером картины выступил Том Миллер, продюсером — Дэвид Кэмерон, работавший над режиссурой и сценарием первых двух частей франшизы.

В российский прокат лента выйдет 31 октября.

28 августа в Сети появился тизер нового шпионского триллера Кристофера Нолана «Принцип», выход которого запланирован на июль 2020 года.

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