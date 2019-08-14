Вышел трейлер комедии «Прошлое рождество» с Эмилией Кларк

Студия Universal Pictures опубликовала трейлер романтической комедии «Прошлое Рождество», основанной на одноимённой песне Джорджа Майкла. Видеоролик был размещен на официальном YouTube-канале компании в среду, 14 августа.

События картины разворачиваются в зимнем Лондоне. Кейт, которую играет с Эмилия Кларк, работает аниматором в рождественском магазине и вечно попадает в нелепые истории. Но в какой-то момент все начинает меняться. Это происходит после того, как девушка знакомится с Томом, в исполнении Генри Голдинга.

Помимо песни Джорджа Майкла в фильме прозвучат ранее не издававшиеся треки певца. В российский прокат картина выйдет 5 декабря 2019 года.

В конце июля киностудия A24 опубликовала трейлер черно-белого фильма «Маяк» (Lighthouse) с Уиллемом Дефо и Робертом Паттинсоном в главных ролях. Мировая премьера картины запланирована на 18 октября 2019 года.