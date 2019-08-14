В Сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix

Опубликован русскоязычный тизер-трейлер сериала «Ведьмак», снятого по циклу романов польского писателя Анджея Сапковского. Ролик доступен на YouTube.

Озвучил главного героя Геральта актер Сергей Пономарев, тогда как в серии игр главный герой говорил голосом Всеволода Кузнецова. Сам Пономарев обратил внимание недовольных этой переменой поклонников на то, что это сериал, не имеющий к игре никакого отношени, пишет REGNUM.

Потоковый сервис Netflix, где будет выходить сериал, впервые показал трейлер в середине июля на Comic Con. Первый сезон пользователи сервиса увидят уже в конце 2019 года. Главную роль в шоу сыграл Генри Кавилл, также в сериале снялись Аня Чалотра и Фрейе Аллан. Создателем шоу выступила Лорен Шмидт, а Сапковский стал ее консультантом, пишет «Федеральное агентство новостей».

20 июля Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак».