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В Сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix

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Фото: twitter.com/witchernetflix
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Опубликован русскоязычный тизер-трейлер сериала «Ведьмак», снятого по циклу романов польского писателя Анджея Сапковского. Ролик доступен на YouTube.

Озвучил главного героя Геральта актер Сергей Пономарев, тогда как в серии игр главный герой говорил голосом Всеволода Кузнецова. Сам Пономарев обратил внимание недовольных этой переменой поклонников на то, что это сериал, не имеющий к игре никакого отношени, пишет REGNUM.

Потоковый сервис Netflix, где будет выходить сериал, впервые показал трейлер в середине июля на Comic Con. Первый сезон пользователи сервиса увидят уже в конце 2019 года. Главную роль в шоу сыграл Генри Кавилл, также в сериале снялись Аня Чалотра и Фрейе Аллан. Создателем шоу выступила Лорен Шмидт, а Сапковский стал ее консультантом, пишет «Федеральное агентство новостей».

20 июля Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак».

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