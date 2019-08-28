Трейлер нового «Джокера» появился в Сети

В Сети опубликовали финальный трейлер фильма «Джокер». Видео появилось на YouTube-канале Warner Bros. UK.

Режиссером фильма стал Тодд Филлипс, известный по работе над фильмом «Мальчишник в Вегасе». Главную роль в картине исполнит Хоакин Феникс. Также в ленте сыграет Роберт Де Ниро и другие.

Сюжет будущей картины будет сильно отличаться от оригинальных комиксов вселенной DC. Мировая премьера запланирована на 31 августа. В российский прокат лента выйдет в октябре, передает «Газета.ру».

Ранее букмекеры назвали Феникса наиболее вероятным кандидатом на премию «Оскар» 2020 года.