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Поклонники Человека-паука приготовились «штурмовать» Sony Pictures

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Фото: Global Look Press/AFLO/Yohei Osada
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Фанаты Человека-паука задумали «штурмовать» офисы компании Sony Pictures, после того как Sony и Disney не смогли договориться о продолжении совместного производства фильмов о герое. Об этом 22 августа пишет REGNUM.

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Известно, что из-за разногласий компаний в ближайшее время супергерой не появится в фильмах Marvel. По некоторым данным, студии не сумели уладить финансовые условия сотрудничества, что не обрадовало поклонников.

В соцсети Facebook появилась страница мероприятия, где фанаты призывают всех неравнодушных к демонстрации у офисов Sony. Акция намечена на 19 октября. По словам организаторов, демонстрация будет носить исключительно мирный характер. Фанаты в костюмах Человека-паука посетят офисы Sony в Нью-Йорке и Калвер-Сити. К мероприятию уже присоединились свыше 6,5 тыс. человек.

Кроме того, уточняет телеканал «360», фанаты запустили в соцсетях специальный хештег #SaveSpiderman и начали выкладывать в Сеть мемы, выражая свое недовольство тем, что их любимый супергерой может покинуть киновселенную Marvel. Также пользователи вспоминали и создателя Человека-паука Стэна Ли и призывали Disney и Sony проявить уважение к покойному автору персонажа.

О том, что Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel, стало известно 21 августа. По данным издания, Disney требует, чтобы будущие фильмы о Человеке-пауке были с финансированием 50/50 между студиями, однако Sony не согласна с этими условиями и не хочет делиться своей частью франшизы.

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