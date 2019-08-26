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Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»

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Фото: WDSSPR
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В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс. Ролик был опубликован на YouTube-канале Star Wars в понедельник, 26 августа. Всего за час его посмотрели более 400 тыс. человек.

В начале видео показываются кадры из предыдущих частей «Звездных войн», после чего появляются сцены из грядущего фильма. В одной из них главная героиня восьмого и седьмого эпизодов Рей (Дэйзи Ридли) предстает в одеянии ситха и с красным световым мечом.

Новая картина получила название «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Премьера фильма в России запланирована на 19 декабря 2019 года.

30 июля в Сети появилось видео с кастинга первых «Звездных войн».

На сегодняшний день эпопея о космических войнах включает в себя восемь фильмов-эпизодов, два спин-оффа и один полнометражный мультфильм. Первая кинокартина вышла в 1977 году под названием «Звездные войны. Эпизод IV. Новая надежда».

По мотивам саги выпускались компьютерные игры и комиксы. Последние издавались компаниями Marvel Comics (1977–1987 и с 2015-го), Dark Horse Comics (1991–2014), а также газетами Los Angeles Times Syndicate (1979–1984) и Watertown Daily Times (1979–1984).

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