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Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до 4-й категории

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Фото: Global Look Press/EPA
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Ураган «Лоренцо», который сформировался в Атлантическом океане и приближается к Южной Америке, усилился до четвертой категории. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США в воскресенье, 29 сентября.

На данный момент максимальные порывы ветра достигают 63 м/с. Ураган движется на север со скоростью 17 км/ч. Как пишет ТАСС, «Лоренцо» достигнет берегов Азорских островов во вторник, 1 октября.

17 сентября американский штат Техас накрыло тропическим штормом «Имельда». Местные власти эвакуировали из зоны подтопления порядка 1 тыс. человек. На юго-востоке штата выпало от 23 см осадков и более. Территория к югу от города Бомонт пострадала больше всего — там местами выпало более 1 м осадков. Жертвами шторма стали пять человек.

В начале сентября на США обрушился ураган «Дориан». 6 сентября сообщалось, что его жертвами стали как минимум пять человек. Вызванные ураганом торнадо разрушили несколько домов в штате Северная Каролина.

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