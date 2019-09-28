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Павел Мамаев прошел медосмотр в ФК «Ростов»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Полузащитник Павел Мамаев успешно прошел медосмотр в футбольном клубе «Ростов», сообщает в субботу, 28 сентября, «Спорт-Экспресс».

По информации издания, результаты медосмотра устроили клуб и вскоре «Ростов» объявит о подписании контракта с футболистом. Договор планируется заключить на два года и три месяца, после чего, возможно, будет пролонгация еще на год.

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При этом годовой доход футболиста с учетом базового гонорара и бонусов может достичь €1 млн.

27 сентября стало известно об окончании переговоров Мамаева с клубом «Ростов». Ранее он также вел переговоры с ФК «Динамо» и даже должен был пройти медосмотр в Москве, но вместо этого отправился в Ростов-на-Дону.

20 сентября сообщалось, что ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым. В пресс-службе клуба отказались давать комментарии на этот счет.

В октябре 2018 года Мамаев и его коллега Александр Кокорин с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий получили один год и пять месяцев лишения свободы.

17 сентября Мамаев и братья Кокорины условно-досрочно освободились из колонии, где отбывали наказание.

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