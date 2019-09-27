СМИ узнали о завершении переговоров Мамаева с ФК «Ростов»

Полузащитник Павел Мамаев может подписать контракт с футбольным клубом «Ростов». Об этом в пятницу, 27 сентября, пишет «Чемпионат».

По информации издания, переговоры футболиста с клубом находятся в завершающей стадии. По предварительной информации, Мамаеву предложат контракт по схеме 2+1.

Ранее полузащитник вел переговоры с ФК «Динамо». 27 сентября он должен был пойти на медосмотр в Москве, но вместо этого прилетел в Ростов для переговоров.

На прошлой неделе ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым. В пресс-службе заявили, что не намерены давать никаких комментариев по этой теме.

В октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы. 17 октября футболисты условно-досрочно освободились из колонии, где отбывали наказание.

Протасовицкий до сих пор отбывает наказание — суд уже дважды перенес заседание по поводу его УДО.