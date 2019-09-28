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Самолет в Москве отложил вылет из-за двух пьяных дебоширов на борту

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Самолет, готовившийся к вылету из московского аэропорта Домодедово, вернулся на стоянку из-за двух дебоширов на борту. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Самолет направлялся в Минеральные Воды. Один из пассажиров, житель Южной Осетии, пытался попасть в кабину пилотов, не реагируя на замечания, и нецензурно выражался. Второй, петербуржец, курил на борту, передает «РИА Новости».

Медицинское освидетельствование показало, что оба хулигана были пьяны. Первый из них стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, второй привлечен к административной ответственности за нарушение антитабачного законодательства.

26 сентября известный актер Максим Аверин был задержан в Домодедово за дебош на борту самолета, летевшего из Барнаула. Он летел с гастролей вместе со своим директором Николаем Кореневым. Тот был пьян и затеял скандал: оскорблял стюардесс и не реагировал на замечания со стороны бортпроводников. Сам актер также устроил словесную перепалку с членами экипажа, в том числе «оскорблял их непечатными словами». По словам очевидцев, он тоже был нетрезв. Артиста оштрафовали на 500 рублей. Он заявил журналистам, что не намерен извиняться за случившееся, так как ничего не сделал.

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