Актера Максима Аверина оштрафовали на 500 рублей за хулиганство на борту самолета Барнаул–Москва. Он уже отпущен из полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Аверин оштрафован на 500 рублей и в настоящее время вышел из отделения полиции», — сказал собеседник агентства.

Ранее, 26 сентября, сообщалось, что во время полета актер устроил словесную перепалку с членами экипажа, в том числе «оскорблял их непечатными словами». После посадки в аэропорту Шереметьево артиста задержали сотрудники транспортной полиции.