Аверина оштрафовали на 500 рублей за хулиганство на борту самолета
Актера Максима Аверина оштрафовали на 500 рублей за хулиганство на борту самолета Барнаул–Москва. Он уже отпущен из полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Аверин оштрафован на 500 рублей и в настоящее время вышел из отделения полиции», — сказал собеседник агентства.
Ранее, 26 сентября, сообщалось, что во время полета актер устроил словесную перепалку с членами экипажа, в том числе «оскорблял их непечатными словами». После посадки в аэропорту Шереметьево артиста задержали сотрудники транспортной полиции.