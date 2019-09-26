Зачинщиком дебоша на рейсе Барнаул–Москва оказался директор Аверина

Зачинщиком дебоша на борту самолета, следовавшего из Барнаула в Москву, оказался директор российского актера Максима Аверина Николай Коренев. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Аверин и Коренев летели в самолете вместе, причем директор артиста находился в состоянии алкогольного опьянения. Предположительно, он спровоцировал конфликт со стюардессами, нецензурно выражался и не реагировал на замечания.

При этом в беседе с «РИА Новости» Коренев ответил на вопросы об Аверине. По его словам, актер здоров и на данный момент работает у себя дома. Он также заявил, что не обладает информацией о задержании артиста.

26 сентября стало известно, что Аверину грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток за хулиганство во время полета в самолете по маршруту Барнаул–Москва.

В отношении актера был составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Заслуженному артисту России грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.

В телесериале «Глухарь» Аверин сыграл следователя Сергея Глухарева. В 2010 году роль принесла артисту премию «ТЭФИ».