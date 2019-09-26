Прямой эфир

Зачинщиком дебоша на рейсе Барнаул–Москва оказался директор Аверина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зачинщиком дебоша на борту самолета, следовавшего из Барнаула в Москву, оказался директор российского актера Максима Аверина Николай Коренев. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дебоширов пожалели
Госдума раскритиковала идею правительства штрафовать на 30–50 тыс. рублей за мелкое хулиганство в самолете

По данным телеканала, Аверин и Коренев летели в самолете вместе, причем директор артиста находился в состоянии алкогольного опьянения. Предположительно, он спровоцировал конфликт со стюардессами, нецензурно выражался и не реагировал на замечания.

При этом в беседе с «РИА Новости» Коренев ответил на вопросы об Аверине. По его словам, актер здоров и на данный момент работает у себя дома. Он также заявил, что не обладает информацией о задержании артиста.

26 сентября стало известно, что Аверину грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток за хулиганство во время полета в самолете по маршруту Барнаул–Москва.

В отношении актера был составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Заслуженному артисту России грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.

В телесериале «Глухарь» Аверин сыграл следователя Сергея Глухарева. В 2010 году роль принесла артисту премию «ТЭФИ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Китае женщина открыла аварийный выход для проветривания салона самолета
Авиадебошира задержали на рейсе Самара–Москва

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019