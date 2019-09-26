Прямой эфир

Актера Аверина задержали за дебош в самолете

0
Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заслуженному артисту России Максиму Аверину грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток за хулиганство во время полета в самолете по маршруту Барнаул — Москва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в четверг, 26 сентября.

По словам собеседника агентства, во время полета звезда «Глухаря» устроил словесную перепалку с членами экипажа, в том числе «оскорблял их непечатными словами». «После посадки в аэропорту Шереметьево артиста задержали сотрудники транспортной полиции», — сказал источник, добавив, что в отношении актера был составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Аверин сыграл следователя Сергея Глухарева в телесериале «Глухарь». Получил премию «ТЭФИ» в 2010 году за «Лучшее исполнение мужской роли в телесериале «Глухарь. Продолжение». Имеет и другие кино- и театральные награды.

В июне народного артиста России Александра Панкратова-Черного сняли с рейса из-за неадекватного поведения. Персонал лайнера решил отвести его обратно в аэропорт, где на артиста составили протокол. Позже культурного деятеля отпустили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сети появилось видео со скандалом Панкратова-Черного в самолете
Рэпера Баста Райамса чуть не сняли с рейса в США из-за скандала

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019