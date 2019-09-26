Актера Аверина задержали за дебош в самолете

Заслуженному артисту России Максиму Аверину грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток за хулиганство во время полета в самолете по маршруту Барнаул — Москва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в четверг, 26 сентября.

По словам собеседника агентства, во время полета звезда «Глухаря» устроил словесную перепалку с членами экипажа, в том числе «оскорблял их непечатными словами». «После посадки в аэропорту Шереметьево артиста задержали сотрудники транспортной полиции», — сказал источник, добавив, что в отношении актера был составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Аверин сыграл следователя Сергея Глухарева в телесериале «Глухарь». Получил премию «ТЭФИ» в 2010 году за «Лучшее исполнение мужской роли в телесериале «Глухарь. Продолжение». Имеет и другие кино- и театральные награды.

В июне народного артиста России Александра Панкратова-Черного сняли с рейса из-за неадекватного поведения. Персонал лайнера решил отвести его обратно в аэропорт, где на артиста составили протокол. Позже культурного деятеля отпустили.