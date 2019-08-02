Рэпера Баста Райамса чуть не сняли с рейса в США из-за скандала

Когда ты звезда рэпа, но в аэропорту тебя встречают не фанаты, а полицейские. Рэпера Баста Райамса чуть не сняли с рейса из-за скандала с пассажирами. Рэпер поднялся на борт сразу с пятью сумками. Уместить такую поклажу на багажной полке, конечно, не удалось ведь летел музыкант не один.

Райамс не растерялся и потребовал, чтобы его соседка убрала свои вещи. Говорил музыкант спокойно, но женщина испугалась и расплакалась, за нее вступился весь первый класс. Самолет стоял в аэропорту Нью-Йорка, пока все пассажиры не успокоились.