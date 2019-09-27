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Авиадебошира задержали в Екатеринбурге на обратном пути из Вьетнама

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Уголовное дело возбудили против авиадебошира, летевшего из Вьетнама в Екатеринбург.

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Как сообщили ТАСС 27 сентября в МВД, подозреваемого в хулиганстве мужчину задержали в аэропорту Кольцово. Во время полета в Камрань 24-летний житель Екатеринбурга находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что он вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью, создавая угрозу безопасности. На замечания членов экипажа он не реагировал. Указывается, что он был задержан по возвращении в Россию.

26 сентября артиста Максима Аверина оштрафовали на 500 руб. за мелкое хулиганство на борту самолета Барнаул–Москва. Актер и его директор Николай Коренев устроили дебош — они нецензурно выражались в адрес бортпроводников.

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