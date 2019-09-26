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«Аэрофлот» прокомментировал дебош актера из сериала «Глухарь»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала инцидент с участием российского актера Максима Аверина, известного по главной роли в сериале «Глухарь», на рейсе Барнаул — Москва.

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Как сообщили «Известиям» в компании в четверг, 26 сентября, на рейсе SU1433 «произошел инцидент, связанный с деструктивным поведением».

Так, во время полета два пассажира бизнес-класса «с внешними признаками алкогольного опьянения грубо нарушали правила поведения на борту».

Отмечается, что мужчины «вели себя крайне вызывающе, проявляя неуважение по отношению к экипажу и другим пассажирам».

При этом они нецензурно выражались и оскорбляли бортпроводников, «всячески создавая дискомфорт для других пассажиров рейса».

На устные и письменное предупреждения экипажа они не отреагировали и по прибытии в аэропорт Шереметьево были переданы полиции. Личность второго задержанного устанавливается.

В отношении актера был составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Заслуженному артисту России грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.

В телесериале «Глухарь» Аверин сыграл следователя Сергея Глухарева. В 2010 году роль принесла артисту премию «ТЭФИ».

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