«Аэрофлот» прокомментировал дебош актера из сериала «Глухарь»

Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала инцидент с участием российского актера Максима Аверина, известного по главной роли в сериале «Глухарь», на рейсе Барнаул — Москва.

Как сообщили «Известиям» в компании в четверг, 26 сентября, на рейсе SU1433 «произошел инцидент, связанный с деструктивным поведением».

Так, во время полета два пассажира бизнес-класса «с внешними признаками алкогольного опьянения грубо нарушали правила поведения на борту».

Отмечается, что мужчины «вели себя крайне вызывающе, проявляя неуважение по отношению к экипажу и другим пассажирам».

При этом они нецензурно выражались и оскорбляли бортпроводников, «всячески создавая дискомфорт для других пассажиров рейса».

На устные и письменное предупреждения экипажа они не отреагировали и по прибытии в аэропорт Шереметьево были переданы полиции. Личность второго задержанного устанавливается.

В отношении актера был составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Заслуженному артисту России грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.

В телесериале «Глухарь» Аверин сыграл следователя Сергея Глухарева. В 2010 году роль принесла артисту премию «ТЭФИ».

Решается вопрос о привлечении пассажиров к административной ответственности.