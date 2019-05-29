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Актера Панина оштрафовали на 59 тыс. рублей за курение в самолете

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Суд удовлетворил иск авиакомпании «Победа» к актеру Алексею Панину, курившему на борту самолета. Артиста обязали выплатить перевозчику 59 тыс. рублей.

Решение суда можно опротестовать в течение 15 дней, передает «РИА Новости».

Инцидент произошел в декабре 2018 года. По словам источника в авиакомпании, Панин курил в туалетной комнате и устраивал для других пассажиров лекцию о том, как это делать «правильно». Также он оскорблял бортпроводников и требовал ручку для раздачи автографов.

Представители перевозчика называли его поведение пьяным дебошем, но представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что курение на борту — установленный факт, но говорить о дебоше нельзя, так как драки на борту не было.

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