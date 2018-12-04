Актера Панина сняли с рейса за пьяный дебош

Актер Алексей Панин устроил дебош на рейсе лоукостера «Победа» Стамбул–Москва. Об этом ТАСС рассказал источник в авиакомпании во вторник, 4 декабря.

Панин несколько раз покурил в туалетной комнате, несмотря на предупреждения бортпроводников. Он также приставал к другим пассажирам с рассказами о том, как правильно курить в туалете. Актер говорил, что необходимо закрывать детектор дыма салфеткой. По словам Панина, этому его научила бывшая супруга, которая работала стюардессой.

Кроме того, актер оскорблял бортпроводников, используя матерную лексику, употреблял спиртные напитки и требовал ручку, чтобы раздать автографы. Панин также назвал себя звездой, которому «ничего не будет» в России.

«Своей вины не отрицал и просил, чтобы его забрали именно сотрудники полиции», — добавил источник агентства.

Сам Панин в беседе с РЕН ТВ опроверг эту информацию. Он заявил, что понятия не имеет, о чем идет речь. При этом актер подтвердил, что летал в Стамбул и поездка его прошла «прекрасно».

В середине октября Панин выложил в своем Instagram видео, в котором он едет по пешеходной зоне проспекта Кирова в Саратове. Съемка велась из салона автомобиля, самого водителя не видно, но на записи слышен голос артиста.

Стражи порядка установили, что за рулем машины находился 20-летний мужчина. Его привлекли к ответственности по статье «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками». Размер штрафа составил 500 рублей.