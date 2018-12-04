Прямой эфир

Актера Панина сняли с рейса за пьяный дебош

0
Фото: ТАСС/Серебряков Дмитрий
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер Алексей Панин устроил дебош на рейсе лоукостера «Победа» Стамбул–Москва. Об этом ТАСС рассказал источник в авиакомпании во вторник, 4 декабря.

Панин несколько раз покурил в туалетной комнате, несмотря на предупреждения бортпроводников. Он также приставал к другим пассажирам с рассказами о том, как правильно курить в туалете. Актер говорил, что необходимо закрывать детектор дыма салфеткой. По словам Панина, этому его научила бывшая супруга, которая работала стюардессой.

Кроме того, актер оскорблял бортпроводников, используя матерную лексику, употреблял спиртные напитки и требовал ручку, чтобы раздать автографы. Панин также назвал себя звездой, которому «ничего не будет» в России.

«Своей вины не отрицал и просил, чтобы его забрали именно сотрудники полиции», — добавил источник агентства.

Сам Панин в беседе с РЕН ТВ опроверг эту информацию. Он заявил, что понятия не имеет, о чем идет речь. При этом актер подтвердил, что летал в Стамбул и поездка его прошла «прекрасно».

В середине октября Панин выложил в своем Instagram видео, в котором он едет по пешеходной зоне проспекта Кирова в Саратове. Съемка велась из салона автомобиля, самого водителя не видно, но на записи слышен голос артиста.

Стражи порядка установили, что за рулем машины находился 20-летний мужчина. Его привлекли к ответственности по статье «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками». Размер штрафа составил 500 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Алексей Панин порадовал поклонников новым образом
Панин оскорбил россиян и пообещал уехать из страны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017