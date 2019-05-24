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Панин заявил о похищении снятого им фильма

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Российский актер Алексей Панин заявил, что все отснятые для его нового фильма материалы похищены. По его словам, это сделал оператор Александр Сюткин.

«Мой фильм выйдет неизвестно когда, потому что оператор, который снимал мою картину, оказался вором», — рассказал он в своем профиле в Instagram.

По словам Панина, предполагаемый похититель киноленты не имеет никакого отношения к кинематографу и только «разводит людей».

«Сейчас мы с моими друзьями готовим видеоматериалы, которые разошлем везде, чтобы все знали, что работать с ним нельзя», — добавил артист.

О планах дебютировать в качестве режиссера Алексей Панин заявил в августе 2018 года. Съемки его первого фильма «Я вернулся» проходили в Саратове, в них были задействованы Никита Джигурда, Владимир Епифанцев, а также дочь актера Анна. По словам Панина, все актеры снимались в фильме совершенно бесплатно.

2 апреля Панин назвал россиян злобными уродцами за то, что после смерти Натальи Крачковской в комментариях наряду с соболезнованиями пользователи писали «огромное количество гадостей» в адрес умершей звезды. Артист отметил при этом, что без внимания остаются его посты, посвященные благотворительности и помощи детям, зато, когда он кого-то ругает, ему сразу звонят журналисты.

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