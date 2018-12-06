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Прокуратура опровергла информацию о дебоше Панина в самолете

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной опроверг данные о том, то актер Алексей Панин устроил дебош на рейсе Стамбул — \Москва.

«Можно ли его поведение назвать как дебош, я лично не могу. Потому что драки на борту не было, то, что он курил — это факт установленный. То, что там могла быть ненормативная лексика, — также возможно», — сказал Куренной в эфире интернет-канала прокуратуры «Эфир».

Представитель ведомства подчеркнул, что административное производство возбуждено именно по факту курения на борту (ст. 6.24 КоАП РФ), что предусматривает штраф до 1,5 тыс. рублей.

Инцидент произошел 1 декабря на рейсе лоукостера «Победа». Как рассказали в авиакомпании, Панин неоднократно курил в туалетной комнате и рассказывал пассажирам, как правильно это делать. При этом он нецензурно выражался, употреблял алкоголь и требовал ручку, чтобы раздать автографы.

Сам Панин в беседе с РЕН ТВ эту информацию опроверг, подтвердив, что действительно находился на борту рейса Стамбул —Москва.

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