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Дебошир избил сотрудницу тира в Анапе

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Фото: РЕН ТВ
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В Анапе (Краснодарский край) правоохранители проводят проверку после того, как дебошир избил девушку в тире. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его данным, инцидент произошел вечером накануне. Как отмечается, группа людей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, пришли в тир. Один из них попросил сотрудницу дать ему пострелять, но получил отказ.

После этого он стал вести себя крайне агрессивно. Мужчина плюнул в девушку и бросил в сторону ее головы винтовку. В результате работнице тира потребовалась медицинская помощь. Как уточняет телеканал, девушка получила травму головы.

В настоящий момент полиция пытается установить личность дебошира.

3 августа сообщалось, что россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.

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