Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

Актер Максим Аверин отказался приносить извинения за дебош, который он и его директор Николай Коренев устроили на борту самолета, следовавшего рейсом Барнаул — Москва. Видео момента опубликовал РЕН ТВ.

«Я извиняться не буду, потому что я ничего не сделал», — заявил Аверин, отвечая на вопрос о конфликте с экипажем самолета, после чего сел в автомобиль и уехал.

Инцидент произошел 26 сентября на рейсе Барнаул–Москва. Актера задержали в столичном аэропорту Шереметьево. По данным РЕН ТВ, Аверин возвращался с гастролей вместе со своим директором, который был пьян и затеял скандал: оскорблял стюардесс и не реагировал на замечания со стороны бортпроводников. Сам Аверин во время полета также устроил словесную перепалку с членами экипажа, в том числе «оскорблял их непечатными словами».

По словам очевидцев, Аверин также находился в нетрезвом состоянии. За устроенный дебош артиста оштрафовали на 500 рублей.

Максим Аверин наиболее известен по роли следователя Сергея Глухарева в телесериале «Глухарь». В 2010 году он получил премию ТЭФИ за «Лучшее исполнение мужской роли в телесериале «Глухарь. Продолжение».