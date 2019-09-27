Появилось новое видео дебоша с участием Аверина

Телеканал РЕН ТВ опубликовал новое видео дебоша с участием актера Максима Аверина и его директора Николая Коренева на борту самолета. Кадры были сняты камерой видеонаблюдения на рейсе Барнаул–Москва 26 сентября.

На записи видно, что Коренев и Аверин сорвали занавеску в проходе самолета. После этого стюардесса попыталась ее закрепить, при этом директор артиста вел себя агрессивно и выкрикивал оскорбления.

Ранее журналисты опубликовали другое видео, на котором Коренев также оскорблял сотрудников авиакомпании. При этом Аверин в это время молча стоял рядом.

Инцидент произошел 26 сентября на рейсе Барнаул–Москва. Актера задержали в столичном аэропорту Шереметьево. По данным РЕН ТВ, Аверин возвращался с гастролей вместе со своим директором, который был пьян и затеял скандал: оскорблял стюардесс и не реагировал на замечания со стороны бортпроводников. Сам Аверин во время полета также устроил словесную перепалку с членами экипажа, в том числе «оскорблял их непечатными словами».

По словам очевидцев, Аверин также находился в нетрезвом состоянии. За устроенный дебош артиста оштрафовали на 500 рублей.

Максим Аверин наиболее известен по роли следователя Сергея Глухарева в телесериале «Глухарь». В 2010 году он получил премию ТЭФИ за «Лучшее исполнение мужской роли в телесериале «Глухарь. Продолжение».